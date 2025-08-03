تغريدات هامة لأبو عبيدة رداً على طلب الصليب الأحمر

09:04 م

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الوكيل الإخباري- أعلن الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، اليوم الأحد، استعداد الكتائب للتعامل بإيجابية والتجاوب مع أي طلب يقدمه الصليب الأحمر الدولي لإدخال الأطعمة والأدوية لأسرى الاحتلال الإسرائيلي المحتجزين لديها. اضافة اعلان





واشترطت الكتائب في تغريدات لأبو عبيدة، أن يتم ذلك فقط في حال "فتح الممرات الإنسانية بشكل طبيعي ودائم لمرور الغذاء والدواء إلى عموم أبناء الشعب الفلسطيني في كل مناطق قطاع غزة، ووقف الطلعات الجوية الإسرائيلية بكافة أشكالها أثناء أوقات استلام الطرود الخاصة بالأسرى".



وأكد أبو عبيدة أن الكتائب "لا تتعمد تجويع الأسرى"، موضحة أنهم "يتناولون مما يتوفر للمجاهدين وعموم الشعب الفلسطيني، دون حصولهم على امتياز خاص في ظل جريمة التجويع والحصار المفروض على قطاع غزة".