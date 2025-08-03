تغريدات هامة لأبو عبيدة رداً على طلب الصليب الأحمر

واشترطت الكتائب في تغريدات لأبو عبيدة، أن يتم ذلك فقط في حال "فتح الممرات الإنسانية بشكل طبيعي ودائم لمرور الغذاء والدواء إلى عموم أبناء الشعب الفلسطيني في كل مناطق قطاع غزة، ووقف الطلعات الجوية الإسرائيلية بكافة أشكالها أثناء أوقات استلام الطرود الخاصة بالأسرى".
وأكد أبو عبيدة أن الكتائب "لا تتعمد تجويع الأسرى"، موضحة أنهم "يتناولون مما يتوفر للمجاهدين وعموم الشعب الفلسطيني، دون حصولهم على امتياز خاص في ظل جريمة التجويع والحصار المفروض على قطاع غزة".
-
أخبار متعلقة
-
الاحتلال يهدم ويخطر بهدم منازل ومنشآت في مناطق عدة بالقدس المحتلة
-
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك
-
شهيدان قرب مركز مساعدات شمال رفح
-
قوات الاحتلال تطلق النار على المجوّعين في غزة
-
ترامب: نريد أن يحصل الناس في غزة على الطعام
-
صدمة غزة دفعت جنوداً إسرائيليين للانتحار .. والرقم كبير
-
جراح أحدهم خطيرة .. الاحتلال يعترف بإصابة 4 من جنوده في حادث سير عملياتي
-
مسؤولون سابقون في الموساد والشاباك يطلبون من ترامب إجبار نتنياهو على إنهاء الحرب