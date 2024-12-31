 
الثلاثاء 2024-12-31 02:05 ص
 

تفاصيل إضافية عن عملية المقاومة في بيت حانون

ارشيفية
ارشيفية
الثلاثاء، 31-12-2024 12:32 ص

الوكيل الإخباري-   أفادت القناة 14 الإسرائيلية "مسلحون أطلقوا النار على قوة عسكرية وإصابة أحد الجنود داخل أحد المباني في بيت حانون".

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وأضاف "مع وصول قوة عسكرية لإنقاذ الجندي أطلق المسلحون صاروخين مضادين للدروع".


وبين "مع إطلاق الصواريخ المضادة للدروع أطلق المسلحون النار مما أسفر عن مقتل جندي وإصابة ".

 
gnews

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