تفاصيل إضافية عن عملية المقاومة في بيت حانون

الوكيل الإخباري- أفادت القناة 14 الإسرائيلية "مسلحون أطلقوا النار على قوة عسكرية وإصابة أحد الجنود داخل أحد المباني في بيت حانون".

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وأضاف "مع وصول قوة عسكرية لإنقاذ الجندي أطلق المسلحون صاروخين مضادين للدروع".