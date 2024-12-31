تفاصيل إضافية عن عملية المقاومة في بيت حانون

وأضاف "مع وصول قوة عسكرية لإنقاذ الجندي أطلق المسلحون صاروخين مضادين للدروع".
وبين "مع إطلاق الصواريخ المضادة للدروع أطلق المسلحون النار مما أسفر عن مقتل جندي وإصابة ".
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