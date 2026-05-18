الإثنين 2026-05-18 06:17 م

تقرير أممي: فلسطينيو غزة نازحون وسط مخاطر أمنية وصحية

أرشيفية
 
الوكيل الإخباري- قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الأممي (اوتشا)، ان الأحوال المعيشية في غزة ما تزال متردية للغاية، مشيرا الى ان معظم الناس نازحون ويتعرضون لمخاطر صحية وبيئية مستمرة إضافة للهجمات المستمرة التي تطال المناطق السكنية.

وقال المكتب في تقريره اليومي اليوم الاثنين، إن من بين الشاحنات التي تنقل المعونات من مصر الى غزة، تمكنت شاحنة واحدة من كل شاحنتين من تفريغ حمولتها على المعابر التي تسيطر عليها إسرائيل على حدود غزة خلال 10 أيام الأولى من أيار.


وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن أكثر من 43 ألف شخص في غزة أُصيبوا بإصابات غيّرت مجرى حياتهم، في حين ما تزال خدمات إعادة التأهيل ترزح تحت ضغوط تفوق طاقتها.


وفي الضفة الغربية، أشار المكتب الى ان 45 مبنى يملكها فلسطينيون تم هدمها من قبل قوات الاحتلال بين 5- 11 أيار، مشيرا الى تسجيل زيادة حادة في عنف المستوطنين، إذ ارتفع المتوسط الشهري للحوادث التي تسببت بسقوط ضحايا أو إلحاق أضرار بالممتلكات بمقدار 14 ضعفًا منذ 2020.

 
 


