ثلاثة شهداء ومصابون بقصف الاحتلال عددا من المناطق في قطاع غزة

03:10 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/760421 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- استُشهد 3 فلسطينيين، وأصيب آخرون، السبت، بقصف الاحتلال عددا من المناطق في قطاع غزة. اضافة اعلان





وأفادت مصادر طبية، باستشهاد فلسطيني وإصابة آخر بقصف طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال محيط دوار بني سهيلا، وسط مدينة خان يونس.



وأضافت المصادر ذاتها، أن شهيدا ارتقى، متأثرا بإصابته بإطلاق نار شرقي حي الزيتون.



وأشارت إلى إصابة عدد من الفلسطينيين بجروح، بقصف الاحتلال مدخل مخيم المغازي وسط القطاع.



وتواصل مدفعية الاحتلال استهداف جنوب مواصي مدينة رفح جنوبا.

تم نسخ الرابط





