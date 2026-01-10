ثلاثة شهداء ومصابون بقصف الاحتلال عددا من المناطق في قطاع غزة

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد فلسطيني وإصابة آخر بقصف طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال محيط دوار بني سهيلا، وسط مدينة خان يونس.
وأضافت المصادر ذاتها، أن شهيدا ارتقى، متأثرا بإصابته بإطلاق نار شرقي حي الزيتون.
وأشارت إلى إصابة عدد من الفلسطينيين بجروح، بقصف الاحتلال مدخل مخيم المغازي وسط القطاع.
وتواصل مدفعية الاحتلال استهداف جنوب مواصي مدينة رفح جنوبا.
-
أخبار متعلقة
-
الاحتلال يعزز قدراته في الضفة الغربية لتأمين المستوطنات الجديدة
-
وفاة رضيع في دير البلح بسبب البرد القارس
-
الصليب الأحمر الألماني: أوضاع الإمدادات في قطاع غزة مروعة وهي تتفاقم
-
14 شهيدًا في قطاع غزة خلال 24 ساعة
-
عشرات آلاف المصلين يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
-
عباس: لا شرعية لوجود الاحتلال في أي جزء من أراضي غزة
-
9 شهداء بينهم 5 أطفال في تواصل قصف الاحتلال الإسرائيلي على غزة
-
استشهاد 3 فلسطينيين بقصف إسرائيلي خيمة نازحين في مواصي خان يونس