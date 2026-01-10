السبت 2026-01-10 04:52 م

ثلاثة شهداء ومصابون بقصف الاحتلال عددا من المناطق في قطاع غزة

فلسطينيون يحملون جثمان شهيد فلسطيني أمام مستشفى ناصر في خان يونس جنوبي قطاع غزة
فلسطينيون يحملون جثمان شهيد فلسطيني في قطاع غزة
 
السبت، 10-01-2026 03:10 م
الوكيل الإخباري-   استُشهد 3 فلسطينيين، وأصيب آخرون، السبت، بقصف الاحتلال عددا من المناطق في قطاع غزة.اضافة اعلان


وأفادت مصادر طبية، باستشهاد فلسطيني وإصابة آخر بقصف طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال محيط دوار بني سهيلا، وسط مدينة خان يونس.

وأضافت المصادر ذاتها، أن شهيدا ارتقى، متأثرا بإصابته بإطلاق نار شرقي حي الزيتون.

وأشارت إلى إصابة عدد من الفلسطينيين بجروح، بقصف الاحتلال مدخل مخيم المغازي وسط القطاع.

وتواصل مدفعية الاحتلال استهداف جنوب مواصي مدينة رفح جنوبا.
 
 


