جراء التعذيب .. استشهاد طبيب فلسطيني من غزة في سجون الاحتلال

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الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن استشهاد أحد أفراد طواقمها الطبية، داخل سجون الاحتلال، في الوقت الذي تواصل فيه سلطات الاحتلال عمليات التعذيب القاسية، وترفض تقديم العلاج للأسرى الفلسطينيين الذين اعتقلتهم بعد شنها الحرب الدامية ضد قطاع غزة. اضافة اعلان





وقالت وزارة الصحة في غزة إن الحكيم زياد محمد الدلو، استشهد داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، لافتة إلى أنه جرى اختطافه من قبل جيش الاحتلال أثناء تأديته لواجبه الإنساني في مجمع الشفاء الطبي بتاريخ 18 مارس 2024.



وأدانت الوزارة في تصريح صحافي ما وصفتها بـ “الجريمة البشعة” بحق الطواقم الطبية الفلسطينية، مؤكدة أن استهداف الكوادر الصحية أثناء قيامهم بواجبهم الإنساني يعد “انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني ولكافة المواثيق الدولية”.





