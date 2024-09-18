جراء التعذيب .. استشهاد طبيب فلسطيني من غزة في سجون الاحتلال

وقالت وزارة الصحة في غزة إن الحكيم زياد محمد الدلو، استشهد داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، لافتة إلى أنه جرى اختطافه من قبل جيش الاحتلال أثناء تأديته لواجبه الإنساني في مجمع الشفاء الطبي بتاريخ 18 مارس 2024.
وأدانت الوزارة في تصريح صحافي ما وصفتها بـ “الجريمة البشعة” بحق الطواقم الطبية الفلسطينية، مؤكدة أن استهداف الكوادر الصحية أثناء قيامهم بواجبهم الإنساني يعد “انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني ولكافة المواثيق الدولية”.
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