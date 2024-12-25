جيش الاحتلال: إصابة بعملية دهس عند منطقة غوش عتصيون

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الوكيل الإخباري- أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي ووسائل إعلام إسرائيلية انه ورد بلاغ عن عملية دهس عند منطقة غوش عتصيون.

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وأضافت "أنباء أولية عن إصابة شخص جراء عملية دهس قرب منطقة غوش عتصيون".



وبينت "إصابة شخص في عملية الدهس عند منطقة غوش عتصيون وفرار السيارة التي نفذتها".