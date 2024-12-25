جيش الاحتلال: إصابة بعملية دهس عند منطقة غوش عتصيون

وأضافت "أنباء أولية عن إصابة شخص جراء عملية دهس قرب منطقة غوش عتصيون".
وبينت "إصابة شخص في عملية الدهس عند منطقة غوش عتصيون وفرار السيارة التي نفذتها".
وتابعت "الجيش يستدعي مزيدا من القوات إلى منطقة غوش عتصيون بعد الاشتباه بوقوع عملية دهس".
-
أخبار متعلقة
-
إصابات مع استمرار العدوان الإسرائيلي على مخيمي طولكرم ونور شمس
-
الاعلام العبري: إلقاء القبض على المشتبه بتنفيذه عملية الدهس
-
30 شهيدا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ الفجر
-
مطالبات إسرائيلية لنتنياهو باتخاذ قرارات بشأن صفقة تبادل الأسرى
-
مدير المستشفيات الميدانية بغزة: لا أكفان لدينا
-
ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 45.361 والإصابات إلى 107.803 منذ بدء العدوان
-
7 شهداء وإصابات إثر قصف الاحتلال مناطق متفرقة في قطاع غزة
-
8 شهداء ودمار واسع في البنية التحتية في مخيم طولكرم