جيش الاحتلال: كمين خان يونس أمس نفذه مقاتل واحد

الوكيل الإخباري- قالت القناة الـ13الاسرائيلية عن تحقيق أولي لجيش الاحتلال الإسرائيلي ان كمين خان يونس الذي أدى إلى مقتل 7 جنود نفذه مقاتل فلسطيني واحد.

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وأضافت ان المقاتل الفلسطيني تمكن من إدخال قنبلته إلى قلب المدرعة الإسرائيلية.