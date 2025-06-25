الأربعاء 2025-06-25 09:40 م
 

جيش الاحتلال: كمين خان يونس أمس نفذه مقاتل واحد

جيش الاحتلال: كمين خان يونس أمس نفذه مقاتل واحد
قوات الاحتلال
 
الأربعاء، 25-06-2025 08:05 م

الوكيل الإخباري-   قالت القناة الـ13الاسرائيلية عن تحقيق أولي لجيش الاحتلال الإسرائيلي ان كمين خان يونس الذي أدى إلى مقتل 7 جنود نفذه مقاتل فلسطيني واحد.

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وأضافت ان المقاتل الفلسطيني تمكن من إدخال قنبلته إلى قلب المدرعة الإسرائيلية.


وبينت "بعد ذلك، انسحب من تلك المنطقة المليئة بالجنود دون أن يلحظوه".

 
gnews

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