جيش الاحتلال يشن غارة عنيفة على دير البلح

وقال جيش الاحتلال ، في بيان: "قبل فترة وجيزة، وبتوجيه من الجيش وجهاز المخابرات الإسرائيلي، نفذ سلاح الجو الإسرائيلي ضربة دقيقة على إرهابيين كانوا يعملون داخل مركز قيادة وسيطرة في منطقة دير البلح".
وتابع: "استخدم الإرهابيون مركز القيادة والسيطرة، الذي كان مدمجا داخل مجمع كان في السابق بمثابة مدرسة "رفيدة"، للتخطيط وتنفيذ هجمات إرهابية ضد قوات الجيش الإسرائيلي ودولة إسرائيل".
c7mob
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