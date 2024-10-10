جيش الاحتلال يشن غارة عنيفة على دير البلح

الوكيل الإخباري- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، تنفيذ غارة عنيفة تحت مسمى "ضربة دقيقة" على من وصفهم بـ"إرهابيين" في دير البلح بقطاع غزة.



وقال جيش الاحتلال ، في بيان: "قبل فترة وجيزة، وبتوجيه من الجيش وجهاز المخابرات الإسرائيلي، نفذ سلاح الجو الإسرائيلي ضربة دقيقة على إرهابيين كانوا يعملون داخل مركز قيادة وسيطرة في منطقة دير البلح".

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