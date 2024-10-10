 
الخميس 2024-10-10 03:52 م
 

جيش الاحتلال يشن غارة عنيفة على دير البلح

أرشيفية لآثار قصف إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين بدير البلح
أرشيفية لآثار قصف إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين بدير البلح
الخميس، 10-10-2024 03:03 م

الوكيل الإخباري-   أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، تنفيذ غارة عنيفة تحت مسمى "ضربة دقيقة" على من وصفهم بـ"إرهابيين" في دير البلح بقطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال ، في بيان: "قبل فترة وجيزة، وبتوجيه من الجيش وجهاز المخابرات الإسرائيلي، نفذ سلاح الجو الإسرائيلي ضربة دقيقة على إرهابيين كانوا يعملون داخل مركز قيادة وسيطرة في منطقة دير البلح".

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وتابع: "استخدم الإرهابيون مركز القيادة والسيطرة، الذي كان مدمجا داخل مجمع كان في السابق بمثابة مدرسة "رفيدة"، للتخطيط وتنفيذ هجمات إرهابية ضد قوات الجيش الإسرائيلي ودولة إسرائيل".

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