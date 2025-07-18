جيش الاحتلال يصدر أوامر إخلاء قسري للسكان شمالي غزة

وطالب جيش الاحتلال سكان منطقة بيت لاهيا وأحياء عبد الرحمن والكرامة من سكان البلوكات 975، 979، 980، 982، 983 بإخلاء مناطقهم والتوجه إلى منطقة الموصي.
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