جيش الاحتلال يعلن اعتراض مسيرة قادمة من الشرق

09:28 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/716296 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن سلاح الجو اعترض مسيرة قادمة من جهة الشرق. اضافة اعلان





من جهتها، قالت ما تعرف بالجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار دوت في النقب الغربي بعد رصد تسلل مسيرة.