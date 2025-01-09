جيش الاحتلال يعلن اعتراض مسيرة قادمة من الشرق

من جهتها، قالت ما تعرف بالجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار دوت في النقب الغربي بعد رصد تسلل مسيرة.
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