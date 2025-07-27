الأحد 2025-07-27 09:53 ص
 

جيش الاحتلال يعلن تفاصيل الهدنة في قطاع غزة

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال
 
الأحد، 27-07-2025 08:33 ص
الوكيل الإخباري-   اعلن المتحدث بلسان جيش الدفاع الاسرائيلي افيخاي ادرعي  الأحد وقفا مؤقتا للعمليات العسكرية في ثلاث مناطق محددة بغزة، وذلك بعد وقت قصير من قوله إنه اتخذ خطوات عدة لتخفيف الأزمة الإنسانية في القطاع.اضافة اعلان


وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن وقف العمليات سيكون يوميا في المواصي ودير البلح ومدينة غزة، من الساعة العاشرة صباحا (0700 بتوقيت جرينتش) حتى الثامنة مساء بالتوقيت المحلي (1700 بتوقيت جرينتش) حتى إشعار آخر.

وأضاف أن المسارات الآمنة المُحددة ستُطبق بشكل دائم من الساعة السادسة صباحا حتى الحادية عشرة مساء.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

الدفاع المدني

أخبار محلية حادث سير بين 10 مركبات في شارع المدينة

غتاع

منوعات كيف تستمتع بصيف البحر المتوسط بأمان رغم موجات الحر الشديدة؟

الدفاع المدني

أخبار محلية وفاة أم وإصابة طفلها بحادث دهس في عمان

علم اليابان

عربي ودولي دخول مسيّرات إلى موقع محطة نووية يابانية

اةىة

منوعات ألسنة اللهب تُطفئ فرحة العمر.. مأساة عروسين ليلة الزفاف في مصر

أحد عناصر ادارة السير في الميدان

أخبار محلية الامن العام : إغاثة فتاة داخل سيارتها

تاتاتاتا

منوعات إنقاذ عائلة جزائرية علقت على صخرة بحرية شرق ميناء تيبازة - فيديو

ارادة ملكية

أخبار محلية إرادة ملكية بتكليف أبو السعود رئيسا للوزراء بالوكالة



 
 





الأكثر مشاهدة