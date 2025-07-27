جيش الاحتلال يعلن تفاصيل الهدنة في قطاع غزة

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الوكيل الإخباري- اعلن المتحدث بلسان جيش الدفاع الاسرائيلي افيخاي ادرعي الأحد وقفا مؤقتا للعمليات العسكرية في ثلاث مناطق محددة بغزة، وذلك بعد وقت قصير من قوله إنه اتخذ خطوات عدة لتخفيف الأزمة الإنسانية في القطاع. اضافة اعلان





وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن وقف العمليات سيكون يوميا في المواصي ودير البلح ومدينة غزة، من الساعة العاشرة صباحا (0700 بتوقيت جرينتش) حتى الثامنة مساء بالتوقيت المحلي (1700 بتوقيت جرينتش) حتى إشعار آخر.



وأضاف أن المسارات الآمنة المُحددة ستُطبق بشكل دائم من الساعة السادسة صباحا حتى الحادية عشرة مساء.