الأربعاء 2025-10-29 09:39 ص
 

جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي خلال قتال في جنوب غزة

جندي إسرائيلي
جندي إسرائيلي
 
الأربعاء، 29-10-2025 07:43 ص
الوكيل الإخباري-   قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، إن جنديا قُتل خلال "اشتباكات" في جنوب قطاع غزة، في وقت شنت فيه طائرات إسرائيلية غارات على أهداف في القطاع في أعقاب اتهام إسرائيل حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار.اضافة اعلان


فيما أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة، فجر الأربعاء، أنّ 30 فلسطينيا على الأقلّ استشهدوا وعشرات آخرين أصيبوا بجروح بغارات جوية إسرائيلية استهدفت أنحاء متفرقة من القطاع الثلاثاء.

والتطور الأخير هو أحدث اختبار للاتفاق الهش الذي توسط فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية الأربعاء، إن وقف إطلاق النار الذي تدعمه الولايات المتحدة في قطاع غزة "ليس في خطر".
 
 
gnews

أحدث الأخبار

جامعة البلقاء التطبيقية

أخبار محلية اجتماع في جامعة البلقاء التطبيقية لمناقشة تحسين خدمات النقل الجامعي

1

منوعات "كسوف القرن"..قريباً في مصر

خدمة العلم

خاص بالوكيل تعميم على جميع المدارس بشأن دفتر خدمة العلم - وثيقة

ى

منوعات طعن على متن طائرة يحوّل رحلة من شيكاغو إلى فرانكفورت لكابوس - فيديو

البرنامج التدريبي الخاص بمفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية الجدد

أخبار محلية وزارة العمل تطلق البرنامج التدريبي الخاص بالمفتشين الجدد

فا

منوعات فرشة تنظيف تتسبب في صلع طفلة بريطانية

دخان يتصاعد إثر غارات إسرائيلية على مخيم البريج

فلسطين 63 شهيدا بينهم 24 طفلا في غارات للاحتلال على منازل وخيام نازحين في غزة

رئاسة الوزراء

أخبار محلية مجلس الوزراء يعقد جلسته الثانية عشرة في المحافظات بمحافظة العاصمة اليوم



 
 





الأكثر مشاهدة