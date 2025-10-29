جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي خلال قتال في جنوب غزة

07:43 ص

الوكيل الإخباري- قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، إن جنديا قُتل خلال "اشتباكات" في جنوب قطاع غزة، في وقت شنت فيه طائرات إسرائيلية غارات على أهداف في القطاع في أعقاب اتهام إسرائيل حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار.





فيما أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة، فجر الأربعاء، أنّ 30 فلسطينيا على الأقلّ استشهدوا وعشرات آخرين أصيبوا بجروح بغارات جوية إسرائيلية استهدفت أنحاء متفرقة من القطاع الثلاثاء.



والتطور الأخير هو أحدث اختبار للاتفاق الهش الذي توسط فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقت سابق من هذا الشهر.



وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية الأربعاء، إن وقف إطلاق النار الذي تدعمه الولايات المتحدة في قطاع غزة "ليس في خطر".