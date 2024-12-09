جيش الاحتلال يعلن مقتل 7 من جنوده في جنوب لبنان وغزة

الوكيل الإخباري- أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين مقتل 7 من جنوده، 4 في جنوب لبنان، إضافة الى 3 في قطاع غزة.

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ووفقا ل(فرانس برس)، قال الجيش في بيان إن الجنود الأربعة، وهم من الاحتياط وينتمون إلى الكتيبة نفسها، "سقطوا أثناء القتال" السبت.