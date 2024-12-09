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جيش الاحتلال يعلن مقتل 7 من جنوده في جنوب لبنان وغزة

الاحتلال
الاحتلال
الإثنين، 09-12-2024 09:31 م

الوكيل الإخباري-    أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين مقتل 7 من جنوده، 4 في جنوب لبنان، إضافة الى 3 في قطاع غزة.

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ووفقا ل(فرانس برس)، قال الجيش في بيان إن الجنود الأربعة، وهم من الاحتياط وينتمون إلى الكتيبة نفسها، "سقطوا أثناء القتال" السبت.


وأعلن الجيش مقتل ثلاثة جنود آخرين من لواء جفعاني "سقطوا خلال القتال" في شمال قطاع غزة، ما يرفع عدد القتلى الإسرائيليين الذين قتلوا في قطاع غزة منذ بدء العملية البرية في 27 تشرين الأول 2023 الى 384.

 
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