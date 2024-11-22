جيش الاحتلال يقر بمقتل 29 جنديا اسرائيليا بعملية جباليا

وأكد بيان لجيش الاحتلال أن الجندي رون إبشتاين، البالغ من العمر 19 عامًا، من كتيبة تسبار التابعة للواء غفعاتي، قتل اليوم الخميس جراء انفجار عبوة ناسفة في جباليا.
بدورها، أكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الرقابة العسكرية أعلنت حتى الآن مقتل 29 جنديًا في معارك شمال غزة، مؤكدة أن 3 ألوية تابعة للفرقة 162 تقاتل في جباليا منذ 48 يومًا.
وفي وقت سابق الخميس، قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن مقاتليها اشتبكوا مع قوة إسرائيلية قوامها 15 جنديًا، وأجهزوا عليهم شمالي قطاع غزة.
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