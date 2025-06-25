الأربعاء 2025-06-25 08:22 ص
 

جيش الاحتلال يقر بمقتل 7 من جنوده في معارك جنوبي غزة

ل
أرشيفية
 
الأربعاء، 25-06-2025 07:28 ص

الوكيل الإخباري- أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الأربعاء، بمقتل 7 من جنوده بينهم ضابط في معارك جارية مع حركة حماس في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

اضافة اعلان


وأضاف الجيش في بيان أن جنديا أصيب بجروح بالغة أمس الثلاثاء في حادث منفصل بجنوب القطاع.


وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 56,077، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول 2023.


وأضافت وزارة الصحة في قطاع غزة، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 131,848، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.


وأشارت إلى أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 79 شهيدا بينهم (5 شهداء انتُشلت جثامينهم)، و289 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 آذار/ مارس الماضي بعد خرق الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار بلغت 5,759 شهيدا، و19,807 إصابات.

 
gnews

أحدث الأخبار

رئاسة الوزراء

أخبار محلية مجلس الوزراء يعقد جلسة في محافظة البلقاء اليوم

ا

فلسطين غولان يدعو لحسم حرب غزة باتفاق

ب

فلسطين الرئيس الإسرائيلي يقر بصعوبة الوضع الميداني في غزة

نموذج لغواصة "KSOT" الإندونيسية المسيّرة

عربي ودولي إندونيسيا تطور غواصات عسكرية مسيّرة

الجواسيس الثلاثة

عربي ودولي إيران .. إعدام 3 جواسيس لـ"الموساد" شاركوا في اغتيال شخصية بارزة

ل

أسواق ومال انخفاض أسعار نفط "برنت" إلى ما دون 67 دولارا

ل

عربي ودولي تقرير: الضربات الأمريكية لم تدمر قدرات إيران النووية

ل

عربي ودولي مصدر أمني إيراني: خسرنا عددا من العلماء ومع ذلك لم يتوقف البرنامج النووي الإيراني



 
 





الأكثر مشاهدة