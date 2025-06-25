جيش الاحتلال يقر بمقتل 7 من جنوده في معارك جنوبي غزة

الوكيل الإخباري- أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الأربعاء، بمقتل 7 من جنوده بينهم ضابط في معارك جارية مع حركة حماس في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

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وأضاف الجيش في بيان أن جنديا أصيب بجروح بالغة أمس الثلاثاء في حادث منفصل بجنوب القطاع.



وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 56,077، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول 2023.



وأضافت وزارة الصحة في قطاع غزة، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 131,848، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.