جيش الاحتلال ينسحب من جنين بعد عملية خلفت 8 شهداء

وعلى مدار يومين، اندلعت مواجهات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في عدة مناطق أبرزها الحي الشرقي للمدينة وأطراف المخيم وقرية كفر دان.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" عن محافظ جنين كمال أبو الرُّب، تأكيده استشهاد شابين في بلدة كفر دان غرب جنين، واحتجاز جيش الاحتلال لجثمانيهما.
ووفق الوكالة يرتفع بذلك عدد الشهداء في البلدة إلى 3، وفي المحافظة إلى 8 شهداء، بالإضافة إلى 19 مصاباً، خلال العدوان الذي تواصل على مدينة جنين ومخيمها وعدة بلدات في المحافظة لـ48 ساعة.
بدورها، قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس): "بأسمى آيات الفخر والثقة بنصر الله القريب، تزف كتائب الشهيد عز الدين القسام فارساً من فرسانها الميامين الشهيد القسامي المجاهد قصي محمد ياسر فرحات".
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