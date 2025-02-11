حركة الجهاد تندد بقرار السلطة الفلسطينية

الوكيل الإخباري- ادانت حركة الجهاد الإسلامي إلغاء السلطة دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى.

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واضافت ان قرار السلطة وقف مخصصات الأسرى، بينما تنتصر المقاومة على العدو بفرض عملية تبادل، هو خذلان للأسرى.