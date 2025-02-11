 
الثلاثاء 2025-02-11 02:08 ص
 

حركة الجهاد تندد بقرار السلطة الفلسطينية

عناصر من حركة الجهاد الإسلامي
عناصر من حركة الجهاد الإسلامي
الثلاثاء، 11-02-2025 01:05 ص

الوكيل الإخباري-   ادانت حركة الجهاد الإسلامي إلغاء السلطة دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى.

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واضافت ان قرار السلطة وقف مخصصات الأسرى، بينما تنتصر المقاومة على العدو بفرض عملية تبادل، هو خذلان للأسرى.


وطالبت السلطة بالتراجع عن القرار وممارسات تعمق الانقسام في وقت نتعرض فيه لحرب إبادة ومخطط تهجير.

 
gnews

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