حركة الجهاد تندد بقرار السلطة الفلسطينية

واضافت ان قرار السلطة وقف مخصصات الأسرى، بينما تنتصر المقاومة على العدو بفرض عملية تبادل، هو خذلان للأسرى.
وطالبت السلطة بالتراجع عن القرار وممارسات تعمق الانقسام في وقت نتعرض فيه لحرب إبادة ومخطط تهجير.
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