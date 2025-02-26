 
الأربعاء 2025-02-26 03:42 ص
 

حماس: اتفاق لحل مشكلة تأخير الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين

ارشيفية
ارشيفية
الأربعاء، 26-02-2025 02:05 ص
الوكيل الإخباري-   قالت حركة حماس الثلاثاء، إنها اتفقت خلال زيارة للقاهرة على حل ينهي التأخير في الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين.اضافة اعلان


وأوضحت الحركة على تطبيق تيليغرام "جرى التوافق على اتفاق لحل مشكلة تأخير الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين الذين كان يجب إطلاقهم في الدفعة الأخيرة على أن يتم إطلاق سراحهم بشكل متزامن مع جثامين الأسرى الإسرائيليين المتفق على تسليمهم خلال المرحلة الأولى، بالإضافة إلى ما يقابلهم من النساء والأطفال الفلسطينيين".

وقال مصدر مصري مطلع، الثلاثاء، إن الوسطاء يتوصلون لاتفاق للإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين الذين كان من المقرر الإفراج عنهم الأسبوع الماضي.

وأضاف المصدر المصري  أن الإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين يتم بالتزامن مع تسليم جثامين المحتجزين الإسرائيليين الأربعة وذلك تحت إشراف مصر.
 
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