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حماس: اغتيال إسرائيل قائدا في حزب الله "حماقة ستدفع ثمنها"

القائد إبراهيم عقيل الذي اغتالته إسرائيل
القائد إبراهيم عقيل الذي اغتالته إسرائيل
السبت، 21-09-2024 11:57 ص
الوكيل الإخباري-   قالت حركة حماس، السبت، إن قتل إسرائيل القائد العسكري في "حزب الله" إبراهيم عقيل، في هجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت "حماقة ستدفع ثمنها".اضافة اعلان


جاء ذلك في بيان للحركة نعت فيه عقيل والشهداء الآخرين جراء القصف الإسرائيلي على ضاحية بيروت الجنوبية الجمعة.

وأضافت: "هذه الجريمة التي أقدم عليها الاحتلال هي حماقة سيدفع ثمنها، ودماء الشهيد عقيل، وشهداء شعبنا وأمتنا التي سفكت على درب القدس ستكون لهيباً يلفح هذا الكيان المصطنع، وخطوة كبرى تقرّبنا من زوال الاحتلال عن أرضنا واقتلاعه من منطقتنا العربية".

وتابعت: "استشهاد القائد عقيل على طريق القدس، وفي معركة الإسناد البطولية التي تخوضها المقاومة الإسلامية في لبنان دعماً لشعبنا في قطاع غزة، إلى جانب الأشقاء في محور المقاومة، يؤكد مجدداً وحدة المصير والمسار".

الأناضول
 
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