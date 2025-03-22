حماس تتهم واشنطن بـ"قلب الحقائق"

الوكيل الإخباري- اتهمت حماس السبت، الولايات المتحدة بـ"قلب الحقائق" بقولها، إن الحركة الفلسطينية اختارت الحرب مع إسرائيل برفضها إطلاق سراح المحتجزين.

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وقالت حماس في بيان ردا على اتهام الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي براين هيوز الثلاثاء، إن القول إن "حماس اختارت الحرب بدل إطلاق سراح المحتجزين" هو "قلب للحقائق".



وكان هيوز أكد في حينه: "كان في إمكان حماس إطلاق الرهائن لتمديد وقف إطلاق النار، لكنها عوضا عن ذلك اختارت الرفض والحرب".