حماس تتهم واشنطن بـ"قلب الحقائق"

وقالت حماس في بيان ردا على اتهام الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي براين هيوز الثلاثاء، إن القول إن "حماس اختارت الحرب بدل إطلاق سراح المحتجزين" هو "قلب للحقائق".
وكان هيوز أكد في حينه: "كان في إمكان حماس إطلاق الرهائن لتمديد وقف إطلاق النار، لكنها عوضا عن ذلك اختارت الرفض والحرب".
وأضافت الحركة الفلسطينية أنها "قدمت مبادرات واضحة لوقف إطلاق النار وتنفيذ صفقة تبادل شاملة، لكن الاحتلال، بقيادة (رئيس الوزراء بنيامين) نتنياهو من رفضها، وتعمد إفشالها لتحقيق مصالحه السياسية".
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