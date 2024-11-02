حماس تحذر من خطورة مخططات إسرائيل لتهجير فلسطينيي الضفة

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الوكيل الإخباري- حذرت حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، السبت، من خطورة مخططات تنفذها الحكومة الإسرائيلية والمستوطنون بهدف تهجير أهالي القرى الفلسطينية من الضفة الغربية المحتلة. اضافة اعلان





وقال القيادي بالحركة محمود مرداوي، في بيان: “نحذر من خطورة المخططات التي تقودها حكومة الاحتلال المتطرفة وعصابات المستوطنين لتهجير أهالي القرى الفلسطينية في الضفة الغربية“.



وشدد على “ضرورة تكاتف الفلسطينيين ومساندة أهالي تلك القرى لمقاومة ومواجهة عمليات التهجير الممنهج التي تنفذها أذرع المؤسسة الصهيونية”.



ولفت إلى أن “ما يجرى في مسافر يطا والأغوار وقرى نابلس وسلفيت ورام الله وغيرها من مدن الضفة الغربية، هو مخطط خطير يستهدف الوجود الفلسطيني في الضفة”.



وأوضح أن “الاحتلال يسعى لتغيير الواقع الديمغرافي واستكمال مخطط ضم الضفة الذي بدأ بتنفيذه منذ سنوات واستولى بموجبه على آلاف الدونمات من أراضي الفلسطينيين ”.







