الإثنين 2026-07-06 02:29 م

حماس تحل حكومتها في غزة تمهيدا لتسلم اللجنة الوطنية إدارة القطاع

"صحة غزة": 16 شهيدا و16 مصابا خلال آخر 48 ساعة
غزة
 
الإثنين، 06-07-2026 01:15 م
الوكيل الإخباري-   أصدر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة ،الاثنين، بيانا صحفيا بشأن تقديم رئيس لجنة الطوارئ الحكومية ورئيس المتابعة الحكومية بالإنابة استقالته وحل لجنة الطوارئ الحكومية وإتمام الاستعدادات لنقل المهام الإدارية إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة.اضافة اعلان


وشُكلت اللجنة الوطنية برئاسة علي شعث من جانب مجلس السلام الذي أنشأه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعدما اضطلع بدور الوساطة في اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل في تشرين الأول.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

علم بلجيكا

كأس العالم اول تعليق من بلجيكا على تدخل ترامب لشطب بطاقة حمراء عن بالوغون

وزارة الطاقة تواصل تطوير قدرات موظفيها في الأمن السيبراني

أخبار محلية وزارة الطاقة تواصل تطوير قدرات موظفيها في الأمن السيبراني

إربد الكبرى: تجهيز البنية التحتية لتقاطع ميدان الثقافة قبل تركيب إشارة ذكية

أخبار محلية إربد الكبرى: تجهيز البنية التحتية لتقاطع ميدان الثقافة قبل تركيب إشارة ذكية

علم السودان معلق على مدفع رشاش

عربي ودولي مجلس حقوق الإنسان الأممي يأمر بـ"تحقيق عاجل" بشأن أحداث الأبيّض السودانية

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: الفيفا "تجاوز الخط الأحمر" بتعليق إيقاف بالوغون

كأس العالم تعليق ناري على تعليق إيقاف مهاجم المنتخب الأميركي

قائد الجيش اللبناني يبحث الوضع الأمني في لبنان مع جنرال أميركي

عربي ودولي 3 شهداء في غارات إسرائيلية على النبطية الفوقا جنوب لبنان

يصض

فن ومشاهير حادث مأساوي ينهي حياة إعلامي شاب

اعلان صادر عن وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية هام من وزارة التربية بخصوص دوام المدارس



 
 






الأكثر مشاهدة

 