حماس تحل حكومتها في غزة تمهيدا لتسلم اللجنة الوطنية إدارة القطاع

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الوكيل الإخباري- أصدر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة ،الاثنين، بيانا صحفيا بشأن تقديم رئيس لجنة الطوارئ الحكومية ورئيس المتابعة الحكومية بالإنابة استقالته وحل لجنة الطوارئ الحكومية وإتمام الاستعدادات لنقل المهام الإدارية إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة. اضافة اعلان





وشُكلت اللجنة الوطنية برئاسة علي شعث من جانب مجلس السلام الذي أنشأه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعدما اضطلع بدور الوساطة في اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل في تشرين الأول.





