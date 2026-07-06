حماس تحل حكومتها في غزة تمهيدا لتسلم اللجنة الوطنية إدارة القطاع

وشُكلت اللجنة الوطنية برئاسة علي شعث من جانب مجلس السلام الذي أنشأه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعدما اضطلع بدور الوساطة في اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل في تشرين الأول.
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