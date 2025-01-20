حماس: تدقيق الأسماء يكشف نقصا في أسيرة بسجن عوفر

الوكيل الإخباري- أفاد مكتب الأسرى التابع لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) ان عملية التدقيق في الأسماء داخل سجن عوفر أظهرت أن هناك نقصا في أسيرة.

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