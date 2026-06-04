الخميس 2026-06-04 08:59 ص

حماس ترجئ محادثات مقرّرة مع الوسطاء في مصر بشأن غزة إلى الأحد

غزة
غزة
 
الخميس، 04-06-2026 05:48 ص
الوكيل الإخباري-   أُرجئ إلى الأحد اجتماع بين حماس والوسطاء بشأن غزة كان مقرّرا عقده الأربعاء في مصر، وفق ما أفاد مصدر مقرّب من الحركة التي طالبت بوقف إسرائيل هجماتها المتواصلة في القطاع.اضافة اعلان


وكان الاجتماع مقرّرا الأربعاء في مدينة العلمين المتوسطية المصرية، وكان يفترض أن يشارك فيه وفد من حماس بقيادة كبير مفاوضي الحركة خليل الحية، إلى جانب فصائل فلسطينية أخرى على غرار الجهاد الإسلامي ووسطاء من مصر وتركيا وقطر.

وقال مصدر مطّلع على المفاوضات إن "حماس والفصائل الفلسطينية من المتوقع ان تبدأ لقاءات تشاورية في القاهرة السبت المقبل".

ولفت إلى أنه "تم الاتفاق مع الوسطاء لعقد جولة لقاءات بدءا من الأحد المقبل تشارك فيها حماس والفصائل مع الوسطاء".

وقال المصدر إن حماس طلبت إرجاء المحادثات معتبرا أنها لن تكون مجدية في ظل "التعنّت الإسرائيلي".

وأُعلن عن وقف لإطلاق النار في قطاع غزة في العاشر من تشرين الأول بعد حرب مدمّرة شنتها إسرائيل واستمرّت أكثر من سنتين. إلا أنه يبقى اتفاقا هشا، إذ يشهد القطاع بشكل شبه يومي غارات إسرائيلية توقع شهداء وجرحى وتحدث مزيدا من الدمار.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

دائرة الأحوال المدنية

خاص بالوكيل الأحوال المدنية: يمكن تسجيل واقعة الوفاة إلكترونياً خلال العطل الرسمية

رئيس لجنة بلدية مادبا: 22 عاملاً و5 آليات لمتابعة نظافة المقابر في المحافظة

خاص بالوكيل رئيس لجنة بلدية مادبا: 22 عاملاً و5 آليات لمتابعة نظافة المقابر في المحافظة

مبنى البنك المركزي الأردني

اقتصاد محلي البنك المركزي يطرح سندات خزينة بقيمة 100 مليون دينار

مجلس الأمن

فلسطين جلسة طارئة مغلقة لمجلس الأمن بشأن فلسطين

الدوريات الخارجية: أربعاء بلا حوادث مرورية ونحذر من السرعات العالية

أخبار محلية الدوريات الخارجية: أربعاء بلا حوادث مرورية ونحذر من السرعات العالية

علامات تستدعي التدخل الطبي الفوري في حالات آلام البطن

طب وصحة علامات تستدعي التدخل الطبي الفوري في حالات آلام البطن

الأردن يرسل قافلة إغاثية سادسة إلى لبنان تضم 28 شاحنة

أخبار محلية الأردن يرسل قافلة إغاثية سادسة إلى لبنان تضم 28 شاحنة

شاشة تظهر أسعار العملات

أسواق ومال الدولار قرب أعلى مستوى في شهرين



 
 






الأكثر مشاهدة

 