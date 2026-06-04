حماس ترجئ محادثات مقرّرة مع الوسطاء في مصر بشأن غزة إلى الأحد

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الوكيل الإخباري- أُرجئ إلى الأحد اجتماع بين حماس والوسطاء بشأن غزة كان مقرّرا عقده الأربعاء في مصر، وفق ما أفاد مصدر مقرّب من الحركة التي طالبت بوقف إسرائيل هجماتها المتواصلة في القطاع. اضافة اعلان





وكان الاجتماع مقرّرا الأربعاء في مدينة العلمين المتوسطية المصرية، وكان يفترض أن يشارك فيه وفد من حماس بقيادة كبير مفاوضي الحركة خليل الحية، إلى جانب فصائل فلسطينية أخرى على غرار الجهاد الإسلامي ووسطاء من مصر وتركيا وقطر.



وقال مصدر مطّلع على المفاوضات إن "حماس والفصائل الفلسطينية من المتوقع ان تبدأ لقاءات تشاورية في القاهرة السبت المقبل".



ولفت إلى أنه "تم الاتفاق مع الوسطاء لعقد جولة لقاءات بدءا من الأحد المقبل تشارك فيها حماس والفصائل مع الوسطاء".



وقال المصدر إن حماس طلبت إرجاء المحادثات معتبرا أنها لن تكون مجدية في ظل "التعنّت الإسرائيلي".



وأُعلن عن وقف لإطلاق النار في قطاع غزة في العاشر من تشرين الأول بعد حرب مدمّرة شنتها إسرائيل واستمرّت أكثر من سنتين. إلا أنه يبقى اتفاقا هشا، إذ يشهد القطاع بشكل شبه يومي غارات إسرائيلية توقع شهداء وجرحى وتحدث مزيدا من الدمار.





