 
الخميس 2025-03-13 02:34 ص
 

حماس تشيد بعملية "أرئيل" وتدعو للمزيد

حماس
حماس
 
الخميس، 13-03-2025 02:03 ص
الوكيل الإخباري-   أشادت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بعملية إطلاق النار التي وقعت قرب مستوطنة "أرئيل" في منطقة سلفيت شمالي الضفة الغربية وأسفرت عن إصابة مستوطن.اضافة اعلان


وقالت الحركة -في بيان- إن العملية تأتي في سياق الرد المستمر على العدوان الإسرائيلي، خاصة في شمالي الضفة الغربية، وتأكيدا على أن المقاومة لن تهدأ طالما استمر الاحتلال وجرائمه.

ودعت حماس إلى تنفيذ المزيد من العمليات الموجعة ضد الاحتلال، وفق ما ورد في البيان.
 
 
gnews

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