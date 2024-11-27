حماس تطالب بتحرك فوري لوقف المذابح والتجويع بشمال غزة

07:47 م

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الوكيل الإخباري- طالبت حركة حماس بتحرك فوري لوقف ما تتعرض له مدينة بيت لاهيا وجباليا من مذابح وتجويع من قبل الجيش الإسرائيلي. اضافة اعلان





وقالت حماس إن الجيش يواصل عمليته العسكرية على جباليا وبيت لاهيا بشمال غزة ويحاصرهما حصارا شديدا ويقتل كل من يخرج منهما.