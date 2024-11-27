 
الأربعاء 2024-11-27 09:11 م
 

حماس تطالب بتحرك فوري لوقف المذابح والتجويع بشمال غزة

ارشيفية
ارشيفية
الأربعاء، 27-11-2024 07:47 م
الوكيل الإخباري-   طالبت حركة حماس بتحرك فوري لوقف ما تتعرض له مدينة بيت لاهيا وجباليا من مذابح وتجويع من قبل الجيش الإسرائيلي.اضافة اعلان


وقالت حماس إن الجيش يواصل عمليته العسكرية على جباليا وبيت لاهيا بشمال غزة ويحاصرهما حصارا شديدا ويقتل كل من يخرج منهما.
 
gnews

أحدث الأخبار

جانب من الورشة

أخبار محلية ورشة عمل في العقبة حول توفير المياه

وزارة المياه والري

أخبار محلية المياه والري تتوقع بدء تنفيذ الناقل الوطني منتصف 2025

ارشيفية

عربي ودولي مسؤول أميركي: قضية بيع الأسلحة لإسرائيل لا يرتبط بنشاط محدد

الملكية الأردنية

أخبار محلية الطيران المدني تُقيّم إعادة تشغيل الطائرات الأردنية إلى بيروت

أنوروا

فلسطين الخارجية البريطانية: الوضع بغزة سيصبح كارثيا إذا أوقفت الأونروا خدماتها

صقيع

الطقس الارصاد الجوية تحذر من الحالة الجوية صباح الخميس

ارشيفية

فلسطين حماس تطالب بتحرك فوري لوقف المذابح والتجويع بشمال غزة

الأردن والإمارات

أخبار محلية منح ومقاعد للأردنيين في الجامعات الإماراتية قريبًا



 




الأكثر مشاهدة