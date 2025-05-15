حماس تعقيبا على تصريحات لترامب: غزة ليست للبيع

07:48 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/731160 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أكد مسؤول في حركة حماس الخميس أن غزة "ليست للبيع"، وذلك تعقيبا على تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب أبدى فيها رغبة بلاده في "أخذ" القطاع وتحويله الى "منطقة حرية". اضافة اعلان





وقالت حماس في بيان إن "غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية، وليست عقارا للبيع في السوق المفتوحة".



وأضافت الحركة أن إدخال المساعدات إلى غزة هو "الحد الأدنى" للمفاوضات مع إسرائيل التي تفرض حصارا مطبقا على القطاع منذ مطلع آذار.



وتابع "الحد الأدنى لبيئة تفاوضية مواتية وبناءة هو إلزام حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بفتح المعابر والسماح بدخول المساعدات الإنسانية والغذائية والدوائية".