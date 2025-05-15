حماس تعقيبا على تصريحات لترامب: غزة ليست للبيع

وقالت حماس في بيان إن "غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية، وليست عقارا للبيع في السوق المفتوحة".
وأضافت الحركة أن إدخال المساعدات إلى غزة هو "الحد الأدنى" للمفاوضات مع إسرائيل التي تفرض حصارا مطبقا على القطاع منذ مطلع آذار.
وتابع "الحد الأدنى لبيئة تفاوضية مواتية وبناءة هو إلزام حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بفتح المعابر والسماح بدخول المساعدات الإنسانية والغذائية والدوائية".
-
أخبار متعلقة
-
أكثر من 100 شهيد في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر الخميس
-
لقطات لكمين نفذته القسام بحي الشجاعية - فيديو
-
نتنياهو يجري مشاورات أمنية وحماس تتهمه بالسعي إلى حرب بلا نهاية
-
بالفيديو .. بن غفير وزوجته ينالون نصيبهم من الضرب في شوارع الكيان
-
الجامعة العربية تدين رفض إسرائيل الانصياع لوقف إطلاق النار بغزة
-
القطاع الصحي في غزة ينهار .. المستشفى الأوروبي خارج الخدمة
-
214 شهيدا صحفيا وعاملا في قطاع الإعلام منذ الحرب على غزة
-
استشهاد 5 فلسطينيين في طمون جنوب طوباس