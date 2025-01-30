 
الخميس 2025-01-30 03:47 ص
 

حماس: جرائم الاحتلال بالضفة لن تكسر مقاومتنا

حركة المقاومة الإسلامية (حماس)
حركة المقاومة الإسلامية (حماس)
الخميس، 30-01-2025 03:03 ص

الوكيل الإخباري-   قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ان عملية الاغتيال الجبانة ببلدة طمون، وجرائم الاحتلال بالضفة لن تكسر المقاومة ولن ترهب الشعب .

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وأضافت ان اغتيال عدد من المقاومين في بلدة طمون قضاء طوباس هو تأكيد على نهج الاحتلال الإجرامي بحق الشعب الفلسطيني.


ونعت  شهداء طمون وأشادت بأبطال المقاومة في طوباس وطولكرم وجنين ومخيماتها وفي كافة محافظات الضفة المحتلة.

 
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