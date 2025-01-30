حماس: جرائم الاحتلال بالضفة لن تكسر مقاومتنا

وأضافت ان اغتيال عدد من المقاومين في بلدة طمون قضاء طوباس هو تأكيد على نهج الاحتلال الإجرامي بحق الشعب الفلسطيني.
ونعت شهداء طمون وأشادت بأبطال المقاومة في طوباس وطولكرم وجنين ومخيماتها وفي كافة محافظات الضفة المحتلة.
-
أخبار متعلقة
-
الاحتلال يقتحم بلدة بير الباشا جنوبي جنين
-
مبعوث ترامب: نبذل جهدنا لتحرير كل الأسرى
-
ارتفاع عدد شهداء بلدة طمون الى 10
-
3 شهداء بقصف للاحتلال الإسرائيلي على طمون جنوب شرقي طوباس
-
جيش الاحتلال يقصف بلدة طمون شمال الضفة
-
إصابة مسن برصاص الاحتلال في مخيم طولكرم
-
انتشال جثامين 59 شهيدا في غزة خلال الساعات الـ24 ساعة
-
أبو عبيدة: القسام قررت الإفراج غدا عن الأسرى أربيل يهود وآغام بيرغر وغادي موشي موزس