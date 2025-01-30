حماس: جرائم الاحتلال بالضفة لن تكسر مقاومتنا

الوكيل الإخباري- قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ان عملية الاغتيال الجبانة ببلدة طمون، وجرائم الاحتلال بالضفة لن تكسر المقاومة ولن ترهب الشعب .

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وأضافت ان اغتيال عدد من المقاومين في بلدة طمون قضاء طوباس هو تأكيد على نهج الاحتلال الإجرامي بحق الشعب الفلسطيني.