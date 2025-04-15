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حماس: سنرد على المقترح المقدم من الوسطاء في أقرب وقت

غزة
غزة
 
الثلاثاء، 15-04-2025 12:09 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت حركة حماس الاثنين أنها تدرس "بمسؤولية عالية" مقترحا تسلّمته من الوسطاء بشأن وقف لإطلاق النار في قطاع غزة.اضافة اعلان


وقالت حماس في بيان نشرته عبر (تليغرام) إنّها سترد على هذا المقترح في "أقرب وقت" فور الانتهاء من المشاورات اللازمة بشأنه.

وأكّدت على موقفها الثابت بضرورة أن يحقق أي اتفاق مقبل، وقفاً دائماً لإطلاق النار، وانسحاباً كاملاً لقوات الاحتلال من قطاع غزة، والتوصّل إلى صفقة تبادل حقيقية، وبدء مسار جاد لإعادة إعمار ما دمّره الاحتلال الإسرائيلي، ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وسلمت مصر وقطر، الاثنين، حركة حماس مقترحا إسرائيليا بوقف مؤقت لإطلاق النار في قطاع غزة وبدء مفاوضات تقود لوقف دائم لإطلاق النار.
 
gnews

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