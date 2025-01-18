 
السبت 2025-01-18 01:32 م
 

حماس: سيتم نشر القوائم قبل كل يوم من عملية التبادل

سكان غزة بين الاستبشار بوقف إطلاق النار وغموض ما بعد الحرب
سكان غزة بين الاستبشار بوقف إطلاق النار وغموض ما بعد الحرب
السبت، 18-01-2025 01:09 م
الوكيل الإخباري- قالت حركة حماس، في بيان اليوم السبت، إن مكتب إعلام الأسرى يؤكد "أن ما يقوم به الاحتلال الصهيوني من نشر لقائمة الأسرى المتفق عليهم للمرحلة الأولى في صفقة التبادل ضمن وقف إطلاق النار هو إجراء يخص الاحتلال".اضافة اعلان


وقالت حماس إن آلية إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين ستعتمد على عدد المحتجزين الفلسطينيين الذين ستفرج عنهم إسرائيل.

وجاء في البيان "وللتوضيح فإن آلية الإفراج عن الأسرى ترتبط بعدد أسرى العدو المنوي الإفراج عنهم وضمن أي فئة منهم، وهي عملية ستمتد طيلة فترة المرحلة الأولى من الاتفاق".

وأضافت أنه سيتم نشر القوائم بأسماء الأسرى قبل كل يوم تبادل ضمن آلية متفق عليها في بنود وقف إطلاق النار.

 وكانت وزارة العدل الإسرائيلية نشرت، اليوم السبت، قائمة تضم أسماء 735 أسيرا فلسطينيا من المقرر الإفراج عنهم في المرحلة الأولى من صفقة تبادل الأسرى، مقابل الإفراج عن أول دفعة من المحتجزين الإسرائيليين.

وقالت وزارة العدل الإسرائيلية، في بيان، إنه في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة "تُوافق الحكومة (الإسرائيلية) على إطلاق سراح 737 سجينا ومعتقلا لدى إدارة السجون".

من جهتها، أكدت وزارة الخارجية القطرية وقف إطلاق النار في غزة سيبدأ الساعة 08:30 صباح الأحد.

سكاي نيوز
 
gnews

أحدث الأخبار

مظاهرات إسرائيلية سابقة تطالب بعودة المحتجزين

فلسطين والد أسيرة إسرائيلية ينتقد الصفقة ويطالب بإعادة جثة ابنته

سوريا

عربي ودولي سوريا تمنع هذه الجنسيات من دخول البلاد

ع6ع67

فن ومشاهير وفاة الممثلة البريطانية جوان بلاكرايت عن 95 عاما

سكان غزة بين الاستبشار بوقف إطلاق النار وغموض ما بعد الحرب

فلسطين حماس: سيتم نشر القوائم قبل كل يوم من عملية التبادل

مؤسسة المواصفات والمقاييس

أخبار محلية المواصفات تتعامل مع 199 ألف بيان جمركيّ خلال 2024

6ع

فن ومشاهير ماقصة فيلم الدشاش الذي تصدر منصات البحث جوجل

تعبيرية

عربي ودولي التحقيق مع منصة إكس بسبب خرق قوانين الإشراف على المحتوى

ت

عربي ودولي حزب الله يبارك للمقاومة ويرحب باتفاق وقف إطلاق النار في غزة



 




الأكثر مشاهدة