حماس: مجزرة مدرسة التابعين جريمة مروّعة وتصعيد خطير

الوكيل الإخباري- قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ان مجزرة مدرسة التابعين جريمة مروعة وتصعيد خطير في مسلسل الجرائم التي تُرتكب في غزة على يد النازيين الجدد.



وأضافت المجزرة تأكيد واضح من الحكومة الصهيونية على مضيها في حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني.



وبينت ان جيش الاحتلال يختلق الذرائع الواهية والأكاذيب المفضوحة لاستهداف المدنيين والمدارس والمستشفيات.