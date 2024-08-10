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حماس: مجزرة مدرسة التابعين جريمة مروّعة وتصعيد خطير

غزة
غزة




 

السبت، 10-08-2024 09:28 ص

الوكيل الإخباري-   قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ان مجزرة مدرسة التابعين جريمة مروعة وتصعيد خطير في مسلسل الجرائم التي تُرتكب في غزة على يد النازيين الجدد.


وأضافت المجزرة تأكيد واضح من الحكومة الصهيونية على مضيها في حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني.


وبينت ان جيش الاحتلال يختلق الذرائع الواهية والأكاذيب المفضوحة لاستهداف المدنيين والمدارس والمستشفيات.


وأكدت أن تصاعد الإجرام الصهيوني في قطاع غزة لم يكن ليتواصل لولا الدعم الأميركي، مما يجعل واشنطن شريكة فيه.

gnews

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