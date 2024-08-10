حماس: مجزرة مدرسة التابعين جريمة مروّعة وتصعيد خطير

وأضافت المجزرة تأكيد واضح من الحكومة الصهيونية على مضيها في حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني.
وبينت ان جيش الاحتلال يختلق الذرائع الواهية والأكاذيب المفضوحة لاستهداف المدنيين والمدارس والمستشفيات.
وأكدت أن تصاعد الإجرام الصهيوني في قطاع غزة لم يكن ليتواصل لولا الدعم الأميركي، مما يجعل واشنطن شريكة فيه.
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