حماس: مستشفيات غزة تحولت بفعل الاحتلال لساحات حرب

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الوكيل الإخباري- قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ان مستشفيات غزة تحولت بفعل آلة القتل الصهيونية إلى ساحات حرب يمارس فيها الاحتلال أبشع عمليات الإبادة.

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وأضافت حماس ان جيش الاحتلال الفاشي يوسع من جرائمه الوحشية بحق أهالي شمال القطاع ويفرض حصارا على مستشفى كمال عدوان.