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حماس: مستشفيات غزة تحولت بفعل الاحتلال لساحات حرب

حماس
حماس
الخميس، 24-10-2024 09:17 م

الوكيل الإخباري-   قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ان مستشفيات غزة تحولت بفعل آلة القتل الصهيونية إلى ساحات حرب يمارس فيها الاحتلال أبشع عمليات الإبادة.

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وأضافت حماس ان جيش الاحتلال الفاشي يوسع من جرائمه الوحشية بحق أهالي شمال القطاع ويفرض حصارا على مستشفى كمال عدوان.


وبينت ان حصار وقصف المستشفيات جريمة حرب متكاملة وانتهاك لكافة القوانين والشرائع.

 
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