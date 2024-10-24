حماس: مستشفيات غزة تحولت بفعل الاحتلال لساحات حرب

وأضافت حماس ان جيش الاحتلال الفاشي يوسع من جرائمه الوحشية بحق أهالي شمال القطاع ويفرض حصارا على مستشفى كمال عدوان.
وبينت ان حصار وقصف المستشفيات جريمة حرب متكاملة وانتهاك لكافة القوانين والشرائع.
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