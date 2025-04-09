حماس: من الضروري التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة

وقال حسام بدران عضو المكتب السياسي لحماس لصحافية في فرانس برس "لا يمكن لهذه الحرب أن تستمر الى ما لا نهاية، من الضروري تاليا التوصل إلى وقف لإطلاق النار".
وأضاف أن "التواصل مع الوسطاء لا يزال مستمرا حتى الآن" من دون أي اقتراح جديد، وذلك بعدما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الإثنين، العمل على "اتفاق" جديد للإفراج عن المحتجزين لدى الحركة.
وأكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي الإثنين، العمل على التوصل إلى "اتفاق" جديد بشأن وقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة.
وصرّح نتنياهو في المكتب البيضوي "نعمل حاليا على اتفاق آخر نأمل أن ينجح، ونحن ملتزمون بتحرير جميع الرهائن".
بعد شهرين من التهدئة، استأنف الجيش الإسرائيلي هجومه العسكري في قطاع غزة في 18 آذار.
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