 
السبت 2024-12-14 04:02 م
 

خمسة شهداء بقصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين غرب غزة

آثار القصف الصهيوني
آثار القصف الصهيوني
السبت، 14-12-2024 01:43 م
الوكيل الإخباري-   استشهد خمسة فلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم السبت، في قصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين غرب مدينة غزة.اضافة اعلان


وأفادت مصادر ، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت مدرسة الماجدة وسيلة في حي الرمال الشمالي غرب مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد خمسة فلسطينيين وإصابة 20 آخرين على الأقل، بينهم نساء وأطفال.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة براً وبحراً وجواً منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44,875 فلسطينياً ، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 106,454 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

وفا
 
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