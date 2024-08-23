خمسة شهداء جراء قصف الاحتلال شمال ووسط قطاع غزة

كما استشهدت فلسطينية وأصيب سبعة آخرون في قصف مدفعي إسرائيلي قرب بوابة مدرسة الشيماء شمالي قطاع غزة.
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