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خمسة شهداء جراء قصف الاحتلال شمال ووسط قطاع غزة

جانب من قصف الاحتلال في غزة
غزة
الجمعة، 23-08-2024 10:52 م

الوكيل الإخباري-    استشهد فلسطينيان اليوم الجمعة جراء قصف قوات الاحتلال الاسرائيلي منزلا في عزبة عبد ربه شرق جباليا البلد شمال قطاع غزة.

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كما استشهدت فلسطينية وأصيب سبعة آخرون في قصف مدفعي إسرائيلي قرب بوابة مدرسة الشيماء شمالي قطاع غزة.

 

واستشهد فلسطيني وأصيب ثلاثة آخرون بقصف طائرات الاستطلاع الاسرائيلية مجموعة من الفلسطينيين غرب النصيرات وسط القطاع، كما استشهد فلسطيني وأصيب آخر جراء استهداف الاحتلال فلسطينيين شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

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