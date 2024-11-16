 
السبت 2024-11-16 02:03 م
 

خمسة شهداء ومصابون في قصف الاحتلال مدينة رفح

قصف على رفح
قصف على رفح
السبت، 16-11-2024 10:23 ص
الوكيل الإخباري- استشهد خمسة فلسطينيين، وأصيب آخرون بجروح مختلفة، صباح اليوم السبت، في قصف طائرات الاحتلال الحربية مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.اضافة اعلان


وأفادت مصادر طبية، باستشهاد ثلاثة شبان، وإصابة آخرين، جراء قصف طائرة مسيرة تابعة للاحتلال مجموعة من الفلسطينيين في منطقة الجنينة شرق مدينة رفح.

وأضافت المصادر ذاتها، أن شهيدين ارتقيا، جراء استهدافهما من قبل طائرات الاحتلال الحربية في منطقة خربة العدس شمالا.
 
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