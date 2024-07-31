دعوات للإضراب العام والتظاهر بفلسطين

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الوكيل الاخباري - قالت قناة الأقصى إن دعوات شعبية صدرت للإضراب العام والتظاهر في جميع أنحاء فلسطين بعد استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران.