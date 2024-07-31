دعوات للإضراب العام والتظاهر بفلسطين

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/697967 الوكيل الاخباري - قالت قناة الأقصى إن دعوات شعبية صدرت للإضراب العام والتظاهر في جميع أنحاء فلسطين بعد استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران. اقرأ أيضاً أول تعليق من الحوثيين بعد استشهاد إسماعيل هنية عباس يدين اغتيال هنية كيف تم اغتيال الشهيد اسماعيل هنية؟ نتنياهو يوجّه بعدم التعليق على اغتيال هنية البيت الأبيض : نعلم باستشهاد إسماعيل هنية اول تعليق من ايران حول استشهاد هنية وحراسه بيان عاجل من حركة حماس حول استشهاد هنية استشهاد إسماعيل هنية في طهران سامحونا أكلنا 7 تمرات وأنتم حاضنتنا الشعبية.. رسائل المقاومة لأهالي خان يونس