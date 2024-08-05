دفن جثامين 84 شهيدا سلمهم الاحتلال في مقبرة جماعية

وأفاد بأن الفرق الطبية اضطرت إلى دفنهم في مقبرة جماعية في خان يونس، دون معرفة معلومات عنهم أو كيف لقوا مصيرهم، لا سيما أن جيش الاحتلال لم يسلم الصليب الأحمر قائمة بأسمائهم.
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