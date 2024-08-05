دفن جثامين 84 شهيدا سلمهم الاحتلال في مقبرة جماعية

03:31 م

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الوكيل الإخباري- أكد مراسل الجزيرة أن جثامين الشهداء الـ84 التي سلمها الاحتلال عبر معبر كرم أبو سالم متحللة، ولا تستطيع الفرق الطبية أخذ عينات الحمض النووي منها لمعرفة هويات الشهداء.



وأفاد بأن الفرق الطبية اضطرت إلى دفنهم في مقبرة جماعية في خان يونس، دون معرفة معلومات عنهم أو كيف لقوا مصيرهم، لا سيما أن جيش الاحتلال لم يسلم الصليب الأحمر قائمة بأسمائهم.