الأربعاء 2025-06-04 10:16 ص
 

دم النازحين لا يجف .. قصف جديد يستهدف الخيام بغزة

فلسطينية تبكي إحدى قريباتها التي استشهدت الثلاثاء في مجزرة قرب مركز المساعدات برفح
فلسطينية تبكي إحدى قريباتها التي استشهدت الثلاثاء في مجزرة قرب مركز المساعدات برفح
 
الأربعاء، 04-06-2025 08:14 ص
الوكيل الإخباري-   ودّع الفلسطينيون مزيدًا من الشهداء في قطاع غزة، فجر اليوم الأربعاء، بعد قصف إسرائيلي على مناطق عدة في القطاع شمل خيام النازحين، في حين حظر جيش الاحتلال الإسرائيلي دخول "مناطق المساعدات" مؤقتًا، وسط تنديد دولي بهجماته المتكررة في محيطها.اضافة اعلان


وأفادت مصادر طبية في مدينة غزة باستشهاد 7 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على خيمة تؤوي نازحين في ميناء غزة، وقد نُقل الجرحى وجثامين الشهداء إلى مستشفى الشفاء في المدينة.

وأشارت مصادر طبية أن فلسطينيًا استُشهد وأُصيب آخرون جراء قصف مسيّرة إسرائيلية لخيمة تؤوي نازحين غربي مدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة.

كما شنّت المقاتلات الإسرائيلية غارات بالتزامن مع قصف مدفعي على بلدتي بني سهيلا وعبسان الكبيرة شرقي مدينة خان يونس.

وفي الأثناء، أفادت تقارير صحفية بإصابة عدد من الفلسطينيين إثر إطلاق قوات الاحتلال النار عليهم قرب دوّار النابلسي غربي مدينة غزة.

وكانت مصادر في مستشفى الشفاء قد أفادت باستشهاد 8 أشخاص وإصابة آخرين، أمس الثلاثاء، بقصف إسرائيلي استهدف نازحين في حي الرمال، الذي يتجمع فيه آلاف النازحين من مختلف مناطق مدينة غزة وشمال القطاع.

الجزيرة
 
gnews

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