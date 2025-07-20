رئيس الأركان الإسرائيلي: اتفاق قريب للإفراج عن الأسرى ؟

وقال زامير، خلال زيارة للقوات في قطاع غزة اليوم الأحد: "إن إنجازاتكم في الميدان ضمن عملية عربات جدعون تدفع نحو هزيمة حماس وتهيئ إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن"، بحسب مصادر عسكرية.
وفي مفاوضات غير مباشرة تُجرى في الدوحة، تواصل إسرائيل وحركة حماس منذ أشهر محاولاتهما للتوصل إلى تسويات تتيح وقفًا لإطلاق النار لمدة 60 يومًا، والإفراج عن الرهائن.
ويتولى دبلوماسيون من قطر ومصر والولايات المتحدة دور الوساطة، فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية مؤخرًا بوجود تقدم، لكن لا تلوح في الأفق أي انفراجة حقيقية.
وأكد زامير أن قيادة الجيش مستعدة لجميع السيناريوهات. وقال دون الخوض في تفاصيل تلك الخيارات الاستراتيجية: "سنعتمد أنماطًا عملياتية جديدة من شأنها تعزيز نقاط قوتنا، وتقليص مكامن الضعف، وتعميق المكاسب الميدانية". وأضاف أنه سيتم عرض تلك السيناريوهات على القيادة السياسية لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
سكاي نيوز
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