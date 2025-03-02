رئيس الأركان الإسرائيلي الجديد سيزيح عددا من قادة الجيش

09:53 م

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الوكيل الإخباري- قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن رئيس الأركان الجديد سيزيح عددا من قادة الجيش الذين ارتبطت أسماؤهم بإخفاقات 7 أكتوبر. اضافة اعلان





وأوضحت القناة أن من بين القادة المتوقع إزاحتهم قادة سلاح الجو والجبهة الداخلية والعمليات والاستخبارات.