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رئيس الأركان الإسرائيلي الجديد سيزيح عددا من قادة الجيش

رئيس الأركان الجديد
رئيس الأركان الجديد
الأحد، 02-03-2025 09:53 م
الوكيل الإخباري-   قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن رئيس الأركان الجديد سيزيح عددا من قادة الجيش الذين ارتبطت أسماؤهم بإخفاقات 7 أكتوبر.اضافة اعلان


وأوضحت القناة أن من بين القادة المتوقع إزاحتهم قادة سلاح الجو والجبهة الداخلية والعمليات والاستخبارات.
 
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