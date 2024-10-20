رغم التنسيق مع الاحتلال .. منظمة "أوكسفام" تشيع 5 من مهندسيها بغزة

وقالت المنظمة إن "4 مهندسي مياه تابعين للمنظمة قتلوا في غارة إسرائيلية بخان يونس"، مشيرة إلى أن "المركبة التي كانت تحمل المهندسين قصفت رغم التنسيق المسبق مع السلطات الإسرائيلية".
ودعت "أوكسفام" إلى إجراء تحقيق مستقل في مقتل المهندسين التابعين لها بقطاع غزة.
و"أوكسفام"، هي واحدة من أكبر المنظمات الخيرية العالمية المستقلة في مجالي الإغاثة والتنمية، وهي اتحاد دولي يضم 21 منظمة زميلة مراكزها منتشرة حول العالم تعمل في أكثر من 80 بلد بالتشارك مع منظمات محلية وعالمية أخرى من أجل التوصل إلى حلول دائمة للفقر.
روسيا اليوم
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