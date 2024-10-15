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رغم الحصار والإبادة .. بن غفير يحرض مجدداً على عدم إدخال الوقود لغزة

وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير
وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير
الثلاثاء، 15-10-2024 12:51 م
الوكيل الإخباري-   جدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، اليوم الثلاثاء، التحريض على عدم إدخال الوقود، والتوصل الى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.اضافة اعلان


وهدد بن غفير في أكثر من مناسبة بالانسحاب من الحكومة الإسرائيلية في حال التوصل الى اتفاق لوقف اطلاق النار، داعيا إلى ممارسة الضغط العسكري، بما في ذلك وقف إدخال الوقود إلى غزة. 

وفا
 
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