رغم الحصار والإبادة .. بن غفير يحرض مجدداً على عدم إدخال الوقود لغزة

وهدد بن غفير في أكثر من مناسبة بالانسحاب من الحكومة الإسرائيلية في حال التوصل الى اتفاق لوقف اطلاق النار، داعيا إلى ممارسة الضغط العسكري، بما في ذلك وقف إدخال الوقود إلى غزة.
وفا
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