روبيو يبحث مع بن سلمان الأوضاع بغزة

11:21 م

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الوكيل الإخباري- قالت وزارة الخارجية الأميركية إن "الوزير ماركو روبيو بحث مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أهمية إعداد ترتيب لغزة يسهم في الأمن الإقليمي". اضافة اعلان





وأضاف بيان للخارجية الأميركية أن روبيو وولي العهد السعودي أكدا التزامهما بتنفيذ وقف إطلاق النار بغزة وإطلاق سراح كل الأسرى الإسرائيليين.