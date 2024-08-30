روسيا تعرب عن قلقها من توقف عمل الأمم المتحدة في غزة

وقالت الخارجية الروسية في بيان صحفي:"موسكو قلقة بشدة إزاء المعلومات التي تفيد بأن الأمم المتحدة أوقفت عملها داخل قطاع غزة، مجلس الأمن يجب ألا يدخر جهدا في سبيل منع حدوث ذلك".
وأعلنت الأمم المتحدة، الثلاثاء الماضي، عن أنها اضطرت لوقف حركة المساعدات في قطاع غزة بسبب أمر إسرائيلي جديد بالإخلاء يستهدف منطقة دير البلح والتي أصبحت مركزا لموظفيها.
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