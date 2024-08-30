روسيا تعرب عن قلقها من توقف عمل الأمم المتحدة في غزة

الوكيل الإخباري- أعربت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، عن قلق موسكو إزاء توقف عمل الأمم المتحدة في قطاع غزة، داعية مجلس الأمن لاتخاذ خطوات لتجنب هذا الأمر.

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وقالت الخارجية الروسية في بيان صحفي:"موسكو قلقة بشدة إزاء المعلومات التي تفيد بأن الأمم المتحدة أوقفت عملها داخل قطاع غزة، مجلس الأمن يجب ألا يدخر جهدا في سبيل منع حدوث ذلك".