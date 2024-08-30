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روسيا تعرب عن قلقها من توقف عمل الأمم المتحدة في غزة

تعبيرية
تعبيرية
الجمعة، 30-08-2024 10:14 م

الوكيل الإخباري-   أعربت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، عن قلق موسكو إزاء توقف عمل الأمم المتحدة في قطاع غزة، داعية مجلس الأمن لاتخاذ خطوات لتجنب هذا الأمر.

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وقالت الخارجية الروسية في بيان صحفي:"موسكو قلقة بشدة إزاء المعلومات التي تفيد بأن الأمم المتحدة أوقفت عملها داخل قطاع غزة، مجلس الأمن يجب ألا يدخر جهدا في سبيل منع حدوث ذلك".


وأعلنت الأمم المتحدة، الثلاثاء الماضي، عن أنها اضطرت لوقف حركة المساعدات في قطاع غزة بسبب أمر إسرائيلي جديد بالإخلاء يستهدف منطقة دير البلح والتي أصبحت مركزا لموظفيها.

 
gnews

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