زعيم الحوثيين يعزي في إسماعيل هنية وفؤاد شكر

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/698073 الوكيل الاخباري- قال زعيم جماعة أنصار الله في اليمن "نعزي في استشهاد القائد الجهادي الكبير إسماعيل هنية والقائد المجاهد فؤاد شكر". اقرأ أيضاً نيويورك تايمز: المرشد الإيراني أمر بضرب إسرائيل مباشرة قطر وإيران تبحثان تداعيات اغتيال هنية القسام تشيد بدور فؤاد شكر في إسناد الشعب الفلسطيني نتنياهو: لم ولن أخضع لأي ضغوط بشأن إيقاف الحرب رئيس البرلمان الموريتاني: نندد باغتيال المجاهد الكبير إسماعيل هنية إيران: لم يكن ممكنا اغتيال هنية دون إذن ودعم أميركي إيران تدعو مجلس الأمن لاجتماع طارئ لمناقشة اغتيال هنية الاتحاد الأوروبي يدعو إلى أكبر قدر من ضبط النفس بعد اغتيال هنية قصف إسرائيلي على محيط منزل هنية بغزة