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زعيم الحوثيين يعزي في إسماعيل هنية وفؤاد شكر

زعيم جماعة أنصار الله في اليمن
زعيم جماعة أنصار الله في اليمن
الأربعاء، 31-07-2024 09:33 م




 

الوكيل الاخباري- قال زعيم جماعة أنصار الله في اليمن "نعزي في استشهاد القائد الجهادي الكبير إسماعيل هنية والقائد المجاهد فؤاد شكر".
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