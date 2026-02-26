زوارق الاحتلال تستهدف شاطئ غزة وإصابات في المكان

09:55 ص

أُصيب عدد من الفلسطينيين، الليلة، بنيران زوارق الاحتلال الحربية، غرب مدينة غزة.





وأفادت تقارير صحفية بأن زوارق الاحتلال الحربية أطلقت نيرانها باتجاه شاطئ بحر مخيم الشاطئ، ما أسفر عن إصابة عدد من الفلسطينيين.



ومساء الأربعاء، أفاد مستشفى شهداء الأقصى بوصول جثمان شهيد ومصابين إلى المستشفى جراء قصف للاحتلال استهدف مجموعة من الفلسطينيين في منطقة أبو العجين، شرق دير البلح، وسط القطاع.



وفجر الأربعاء، استُشهد شاب، وأُصيب عدد من الفلسطينيين في قصف وإطلاق نار لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة، تزامناً مع غارات جوية ونسف مبانٍ سكنية.



ومنذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، قتلت قوات الاحتلال 618 فلسطينياً، وأصابت 1,663 آخرين، فيما جرى انتشال 726 جثماناً.



وارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 72,082 شهيداً، و171,761 مصاباً، منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.








