زيادة في طلبات المساعدة النفسية بإسرائيل

ويستمر حزب الله في توجيه الضربات الصاروخية نحو الأراضي المحتلة ، الأمر الذي يرفع من نسب الخوف والاضطراب بين صفوف المستوطنين والإسرائيليين .
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