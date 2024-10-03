زيادة في طلبات المساعدة النفسية بإسرائيل

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الوكيل الإخباري- ازدادت الطلبات للمساعدة النفسية بعد الهجوم الإيراني 480% بينما ازدادت 225% بعد التصعيد مع لبنان ، وذلك بحسب الجمعية الوطنية الإسرائيلية لمساعدة ضحايا الصدمات . اضافة اعلان





ويستمر حزب الله في توجيه الضربات الصاروخية نحو الأراضي المحتلة ، الأمر الذي يرفع من نسب الخوف والاضطراب بين صفوف المستوطنين والإسرائيليين .



