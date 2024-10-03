 
الخميس 2024-10-03 06:10 م
 

زيادة في طلبات المساعدة النفسية بإسرائيل

جنازة أحد الجنود الإسرائيليين
جنازة أحد الجنود الإسرائيليين
الخميس، 03-10-2024 03:44 م
الوكيل الإخباري-  ازدادت الطلبات للمساعدة النفسية بعد الهجوم الإيراني 480% بينما ازدادت 225% بعد التصعيد مع لبنان ، وذلك بحسب الجمعية الوطنية الإسرائيلية لمساعدة ضحايا الصدمات .اضافة اعلان


ويستمر حزب الله في توجيه الضربات الصاروخية نحو الأراضي المحتلة ، الأمر الذي يرفع من نسب الخوف والاضطراب بين صفوف المستوطنين والإسرائيليين .

 
gnews

أحدث الأخبار

مؤسسة ولي العهد

أخبار محلية مؤسسة ولي العهد تطلق فعاليات مهرجان المعرفة في الزرقاء غداً

القوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية القوات المسلحة تتسلم علاجات لصالح المرضى والمصابين في قطاع غزة

العيسوي يعزي عشيرة الدلابيح

أخبار محلية الديوان الملكي يعزي عشيرة الدلابيح

شعار حزب الله

عربي ودولي إعلام عبري: الرضوان حاولت اختطاف جثة جندي

لبنان

عربي ودولي لبنان يشكو إسرائيل مجددا لمجلس الأمن الدولي

سلطة وادي الأردن

أخبار محلية سلطة وادي الاردن توقع عقودا استثمارية لمقالع في الاغوار

علم لبنان

عربي ودولي استشهاد 1974 شخصا منذ بدء العدوان على لبنان

أرشيفية

أخبار محلية الصفدي لإيوايا: الأردن سيتصدى بكل إمكانياته لأي تهديد



 


الأكثر مشاهدة