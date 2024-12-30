 
الإثنين 2024-12-30 01:48 ص
 

سرايا القدس: أوقعنا قوة إسرائيلية بين قتيل وجريح

سرايا القدس
سرايا القدس
الإثنين، 30-12-2024 01:41 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت سرايا القدس أنها أوقعت قوة إسرائيلية بين قتيل وجريح، في تفجير منزل مفخخ مسبقا بعد استدراجها إليه غرب بيت حانون شمالي قطاع غزة.اضافة اعلان


وقالت السرايا إنها نفذت العملية بالاشتراك مع كتائب شهداء الأقصى لواء العامودي.
 
gnews

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