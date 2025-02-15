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سرايا القدس: المقاومة أكدت حسن معاملة الأسرى لديها

ارشيفية
ارشيفية
السبت، 15-02-2025 07:11 م

الوكيل الإخباري-   قال الناطق العسكري باسم سرايا القدس أبو حمزة ان "المقاومة أكدت حسن معاملة الأسرى لديها والعدو يتفنن في تعذيب أسرانا".

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وأضاف "إجبار العدو لأسرانا على ارتداء ملابس معينة وأوضاعهم الصعبة يظهران وحشيته وقبح معاملته لهم".


وبين "على الولايات المتحدة التي تطالبنا بضرورة إطلاق سراح أسرى العدو جميعا أن تطالب الاحتلال بذلك أيضا".


وتابع "على الولايات المتحدة ألا تتجاهل المشاهد المروعة من التنكيل والقتل الممنهج لأسرانا أصحاب الأرض والوطن".

 
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