سرايا القدس: المقاومة أكدت حسن معاملة الأسرى لديها

الوكيل الإخباري- قال الناطق العسكري باسم سرايا القدس أبو حمزة ان "المقاومة أكدت حسن معاملة الأسرى لديها والعدو يتفنن في تعذيب أسرانا".

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وأضاف "إجبار العدو لأسرانا على ارتداء ملابس معينة وأوضاعهم الصعبة يظهران وحشيته وقبح معاملته لهم".



وبين "على الولايات المتحدة التي تطالبنا بضرورة إطلاق سراح أسرى العدو جميعا أن تطالب الاحتلال بذلك أيضا".