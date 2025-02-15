سرايا القدس: المقاومة أكدت حسن معاملة الأسرى لديها

وأضاف "إجبار العدو لأسرانا على ارتداء ملابس معينة وأوضاعهم الصعبة يظهران وحشيته وقبح معاملته لهم".
وبين "على الولايات المتحدة التي تطالبنا بضرورة إطلاق سراح أسرى العدو جميعا أن تطالب الاحتلال بذلك أيضا".
وتابع "على الولايات المتحدة ألا تتجاهل المشاهد المروعة من التنكيل والقتل الممنهج لأسرانا أصحاب الأرض والوطن".
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